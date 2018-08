Los seguidores de QAnon en un acto de Trump propician que toda la prensa hable de esta conspiración  

Está en todos los grandes medios norteamericanos e ingleses: el Washington Post, la revista Rolling Stone, la cadena de televisión MSNBC, The Guardian y Daily Mail, The New York Times, USA Today y en la CNN. Si os tomáis unos minutos para leer cada uno de esos artículos fechados ayer y hoy veréis que en un meeting de Trump en la localidad de Tampa, en Florida, el público, vestido con camisetas de “Q”, exhibía pancartas con lemas del anónimo informador ha desencadenado lo que ya no tiene vuelta atrás: Q ha llegado a todos los mass media.