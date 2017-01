SEGA está interesada en llevar al cine algunos de sus videojuegos clásicos

Stories International, compañía surgida en 2011 de la unión de intereses por parte de SEGA y Hakuhodo DY, tiene la idea de llevar a la pequeña y gran pantalla algunos de los juegos clásicos de la desarrolladora nipona. No en vano, Stories International se ha hecho con los derechos de títulos tan populares como "Altered Beast", "Virtua Fighter", "Streets of Rage", "Rise of Nightmares", "Crazy Taxi", "Shinobi" y "Golden Axe".