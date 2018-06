Los secretos no contados de "Rivendel", la casa de los elfos del libro de: El señor de los anillos

Hace unos días recibí uno de los suplementos más esperados por los aficionados al juego de rol El Anillo Único (The One Ring) de la editorial Cubicle 7. Me decidí a comprarlo en inglés por varios motivos: la editorial que publica la línea de juego en castellano está acumulando retrasos en los productos de esta línea y tampoco disponíamos de una información oficial sobre la misma (hasta esta misma semana, como veréis más adelante). Segundo, que el precio por el que lo adquirí en inglés era bastante interesante...