Me lo he tomado con calma con este suplemento porque la serie de El Anillo Único es como los buenos vinos, hay que saborearlos, paladearlos y disfrutarlos. Rivendel es una pequeña joya tanto para el que lo vaya a usar en el juego como para el que solo sea coleccionista. Pocos libros he visto en mi vida rolera con tal calidad gráfica, la dirección artística de Jon Hodgson se hace evidente y es mas que sobresaliente.