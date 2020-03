El secreto de esta famosa porcelana no estaba en la propia China, sino que venía del oeste y se alargó en el tiempo mucho más de lo que se creía, según revelan los especialistas de la Universidad de Pekín en un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science . Y no solo eso. También han revelado que se estableció una red internacional de comercio en pleno siglo XV para conseguir el cobalto de Persia.