Secretismo en España con los tests de Covid-19: los fabricantes están desbordados

España no está publicando las cifras de test del coronavirus realizados. Sanidad alega que no es necesario pero virólogos y fabricantes creen que "hemos llegado demasiado tarde". Especialistas consultados añaden otra variable. "Creo que han empezado demasiado tarde con los test. Todo apunta a que Sanidad está conduciendo un número relativamente bajo de test en comparación con otros países (Corea del Sur lleva realizados 110.000, Italia 23.000, Reino Unido 13.500) y apuesta por no publicar las cifras para, entre otras cosas, no generar alarma.