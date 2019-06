Secretario de energía de Argentina "No creemos en un ciberataque"

El Gobierno investiga qué pasó, y no descarta ninguna posibilidad. Así lo hizo saber el secretario de Energía ante una consulta por el apagón. "En este instante no descartamos ninguna posibilidad, pero no creemos la del ciberataque. Al menos no está dentro de las alternativas primarias que se están considerando. "Se produjo un fallo en el sistema de transporte del Litoral, fallos que se producen con asiduidad y no son anormales o extraodinarios. Lo que es anormal es la cadena de acontecimientos que llevó a la desconexión total".