El secretario de Cultura de la Junta, a juicio por una presunta agresión a una artista granadina

El máximo responsable de los Museos en Andalucía, Fernando Francés, tendrá que comparecer por un delito de lesiones leves contra Marina Vargas. "Sufrí hace un año una agresión en la Feria de Arte de Santander. Fernando Francés me dio una bofetada, me gritó y me humilló en público. Ante esta situación, decidí interponer una denuncia el 17 de julio de 2018 en la comisaría de Arganzuela en Madrid", explica a este periódico la creadora, quien ha sido víctima de "un proceso legal sospechosamente lento".