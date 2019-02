La secretaria general de Podemos en Toledo deja el partido ante "los tics autoritarios" de la formación morada

Poco más de cien después desde que obtuviera el respaldo de los inscritos de Podemos para liderar el partido Xoana Bastida abandona la Secretaría General de la formación morada.“Ha llegado un momento en que la tarea me parece imposible. Y ya solo no por la deriva interna de un partido ‘nuevo’ en el que se han llegado a imponer tics autoritarios que ni siquiera parecen darse en los partidos tradicionales.Lo que verdaderamente ocurre es que estas dinámicas tóxicas nos han llevado a un punto,a mí y a mucha otra gente, en el que no nos lo creemos"