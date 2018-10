No han revelado quienes serán los seis protagonistas, sin embargo, el sexteto ha llegado a ser integrado por villanos como Bane, Harley Quinn, Lex Luthor, el Sombrerero Loco y Pingüino. En total, The Secret Six han sido tres equipos diferentes, cada uno con seis miembros. El líder del grupo siempre es denominado Mockingbird, seudónimo que han adoptado diferentes personajes, desde August Durant hasta Enigma (Acertijo en Latinoamérica).