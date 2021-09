Secesión del Reino Unido y el acceso de Escocia e Irlanda del Norte a la Unión Europea

La fórmula para determinar la secesión de los países constituyentes del Reino Unido en la actualidad es el uso de referéndums. En esencia, un voto a favor de la secesión con mayoría simple llevaría a la independencia, pero, claro está, después de un proceso de negociaciones no especificadas. En teoría, se tiene el derecho a la secesión; sin embargo, no queda claro cómo ejercerlo, ya que Reino Unido no tiene una constitución escrita que lo garantice. Dicho país tampoco es federal; cada país constituyente tiene una autonomía diferente.