Se cumplen 15 años  

Rage Against The Machine actuó en directo en BBC 5Live Breakfast. Cortaron la emisión cuando inesperadamente dimos con la letra "correcta". ¡Sorpresa! Tres días después, YOU sorprendió al mundo (y a Simon Cowell) e hizo que "Killing In The Name" fuera el número uno en las listas de éxitos del Reino Unido, destronando el deprimente monopolio de The X-Factor del "número uno de Navidad en U.K.". El 100% de las ganancias del single se donaron a organizaciones benéficas para personas sin hogar del Reino Unido.¡Fue una verdadera Feliz Navidad!