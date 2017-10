Science is coming

A pesar del calor que está arrasando España, hace un par de meses que llegó el invierno. Y no, no me he vuelto loco por el caloret, me refiero al final de la temporada de Juego de tronos. Y puesto que las novelas y posterior serie están fuertemente influidas por la Edad Media, son un escenario perfecto para poder hablar de la ciencia que podemos encontrar en Juego de tronos, una perspectiva diferente que espero que os guste.