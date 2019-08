Scarlett Johansson, Iggy Azalea y Rihanna, últimas víctimas de la paranoia de corrección política en EEUU

En una entrevista con la web de moda y estilo As If, la actriz ha declarado que "como actriz, debería ser capaz de representar a cualquier persona, o a cualquier animal, o cualquier árbol, porque ése es mi trabajo y ésos son los requisitos de mi trabajo". El linchamiento mediático al que se ha visto sometida por decir eso ha sido tal que la actriz prestamente ha acusado a As If de sacar de contexto sus declaraciones y de transformarlas en clickbait.