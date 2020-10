Save the Children denuncia el trato inhumano que recibe la infancia palestina en las cárceles israelíes

“Me arrestaron cerca de un puesto de control militar. Registraron mi mochila y me hablaron en hebreo, un idioma que no entiendo. Al final me esposaron, me tiraron al suelo y me pisaron la espalda”, explica Fátima, detenida a los 14 años cuando iba camino de la escuela. A Issa también la detuvieron cuando era adolescente: “Mientras me interrogaban, me gritaron y me pusieron una pistola en la mesa, delante de mí, para asustarme”.