Satse no se sorprende del rechazo de la fase 1 en Madrid cuando no se daban las premisas sanitarias

El sindicato de enfermería Satse no se ha mostrado sorprendido de que el Gobierno central haya rechazado que la Comunidad de Madrid entre en la fase 1 cuando no se daban "las premisas sanitarias necesarias para llevar a cabo este paso y las consecuencias de llevarse a cabo serían muy negativas". En un comunicado, Satse ha indicado que de darse un rebrote de Covid-19 no creen que los profesionales de enfermería estuvieran preparados para poder hacerle frente "con las debidas garantías"...