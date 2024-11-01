edición general
2 meneos
32 clics

Sato Díaz: "Todos los hombres somos potencialmente violadores"

Un presentador de televisión que presumía de aliado del feminismo es acusado en redes sociales de acosar sexualmente a una joven periodista que trabaja bajo sus órdenes. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia: La diatriba del perro es una obra teatral escrita por Cristina Fallarás, dirigida por Rubén Romero y protagonizada por Sato Díaz que busca generar debate y reflexionar sobre el poder, la verdad, el abuso, la masculinidad, el privilegio o la cultura de la violación.

| etiquetas: feminismo , ideologías
1 1 1 K 10 actualidad
3 comentarios
1 1 1 K 10 actualidad
#2 carraxe
Y potencialmente asesinos, y potencialmente ladrones, y potencialmente un montón de cosas. Sin ser ninguna en acto, que es lo que cuenta. Este debate es estúpido.
2 K 31
mono #3 mono
#2 Yo soy potencialmente futbolista
0 K 11

menéame