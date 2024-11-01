Sato Díaz: "Todos los hombres somos potencialmente violadores"

Un presentador de televisión que presumía de aliado del feminismo es acusado en redes sociales de acosar sexualmente a una joven periodista que trabaja bajo sus órdenes. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia: La diatriba del perro es una obra teatral escrita por Cristina Fallarás, dirigida por Rubén Romero y protagonizada por Sato Díaz que busca generar debate y reflexionar sobre el poder, la verdad, el abuso, la masculinidad, el privilegio o la cultura de la violación.