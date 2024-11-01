El SAS envía cartas a hombres para participar en cribados de cáncer de cuello de útero

La puesta en marcha del programa de detección precoz de cáncer de cuello de útero del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha generado sorpresa y críticas después de que varios hombres hayan recibido cartas oficiales invitándoles a participar en este cribado dirigido específicamente a mujeres.
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La vida de Brian - Quiero ser una mujer
www.youtube.com/watch?v=EQjPvCJzWR4
#1 no oprimas a Loreta
www.meneame.net/story/antonio-sanz-consejeria-salud-envian-invitacione