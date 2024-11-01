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El SAS envía cartas a hombres para participar en cribados de cáncer de cuello de útero

El SAS envía cartas a hombres para participar en cribados de cáncer de cuello de útero

La puesta en marcha del programa de detección precoz de cáncer de cuello de útero del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha generado sorpresa y críticas después de que varios hombres hayan recibido cartas oficiales invitándoles a participar en este cribado dirigido específicamente a mujeres.

| etiquetas: sas , envía , cartas , hombres , cribados , cáncer , cuello , útero
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8 comentarios
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Harkon #1 Harkon
A ver, yo creo que es por aquello de la inclusión, que por qué no va a tener derecho a tener cuello uterino cualquiera...

La vida de Brian - Quiero ser una mujer

www.youtube.com/watch?v=EQjPvCJzWR4
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mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata *
Genial, ya tengo mi cita para 2047 :->

#1 no oprimas a Loreta ¬¬
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Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
En la legislacion española es perfectamente posible que un hombre tenga cuello uterino o una mujer tenga polla
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#6 vGeeSiz
Malditos heterobásicos, un hombre puede tener perfectamente cuello uterino, que escándalo
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#7 jaramero
A ver qué dice ahora el moreno gorrilla, que estaba muy mal, pero que luego no?
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#8 Txominagirre
De hecho, ElDiario.es no parece tener claro que el sexo de cada persona es un dato muy relevante en muchos aspectos, y que siempre debería registrarse correctamente, sin importar los sentimientos e identidades de cada cual.
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menéame