8
meneos
153
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
LA SARAH | Los Meconios (Videoclip Oficial)
Corre Sarah, corre Corre, corre Sarah, corre El intelecto te está persiguiendo
|
etiquetas
:
sarah santaolalla
,
los meconios
6
2
9
K
11
actualidad
14 comentarios
6
2
9
K
11
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Leon_Bocanegra
Esto es el humor de derechas, señores.
Eso sí, si mañana Sara les pone una demanda dirán que los del video no son ellos, que es una IA
5
K
62
#9
rogerius
#2
Vaya, vaya. Resulta que sí, que Sarah molesta a la derechusma. Ahí los tienes, ladrando.
5
K
66
#14
rafeame
#2
aquí tengo que corregirte, es "hUmOR de DerEcHas"
0
K
7
#3
ChanVader
Ay si esto mismo (exactamente esto mismo) se hubiera hecho con una tertuliana opinatóloga de derechas...
3
K
51
#4
Enésimo_strike
#3
en eso no te te voy a quitar razón. Dicho esto; me reafirmo en lo dicho en el primer comentario.
0
K
14
#6
Lyovin81
Uff, con el temazo que es el original de Ojete Calor.. qué puta verguenza ajena dan estos subnormales de Los Meconios. Hasta el nombre es ridículo, una gracieta sin gracia.
Y como ya se ha dicho, esto es el humor de derechas. Como son más tontos que mandaos hacer, pues no tienen ni la capacidad de hacer humor medio decente.
2
K
46
#5
Pertinax
Corre Sarah será de Ojete Calor de toda la puta vida de Dios.
youtu.be/QMgSELBA7kw?si=CVaSUkrdyoZjbUH7
Buen intento, Meconios.
2
K
26
#8
ChanVader
#5
Sabes que estos hacen versiones de otros, ¿no? Que ni lo oculta
1
K
34
#11
doppel
*
sara sería una buena
ministra
0
K
20
#13
PdePedro
#11
me gustaría negartelo pero el nivel no está muy alto
0
K
6
#1
Enésimo_strike
Lo vi el otro día. No sé a quién le puede hacer gracia esa versión cutre plagiada a ojete calor. T lo digo sin ser muy amigo de la Sarah
0
K
14
#12
kurro
No veo mucho la tele, pero seguro que si se meten con ella, es que les está diciendo las verdades a la cara
1
K
12
#7
slender_1
Este "grupo" es una referencia para la fachosfera.
Seguro que piensan que son canciones originales como la de "que te vote Chapote"
0
K
10
#10
EnOniO
Y luego dicen que "left can't meme". Manda cojones
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
