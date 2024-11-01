Sara, joven burgalesa de 22 años, trabaja en un supermercado en Suiza: "no vuelvo a trabajar por 1.000 euros al mes"

Hace más de dos decidió buscarse un futuro mejor lejos de nuestras fronteras. Tras descartar Madrid por los bajos sueldos y el altísimo precio de los alquileres, se hizo una pregunta clave: "¿Cuál es el país más cercano a España en el que se pueda ganar bastante dinero?". La respuesta la llevó directa a Spreitenbach, una ciudad suiza a apenas 25 minutos de Zúrich. "De camarera y trabajando en supermercado estoy ganando más que un ingeniero en España. No conozco ningún ingeniero que esté ganando 5.000 euros al mes".