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Sara, joven burgalesa de 22 años, trabaja en un supermercado en Suiza: "no vuelvo a trabajar por 1.000 euros al mes"

Sara, joven burgalesa de 22 años, trabaja en un supermercado en Suiza: "no vuelvo a trabajar por 1.000 euros al mes"

Hace más de dos decidió buscarse un futuro mejor lejos de nuestras fronteras. Tras descartar Madrid por los bajos sueldos y el altísimo precio de los alquileres, se hizo una pregunta clave: "¿Cuál es el país más cercano a España en el que se pueda ganar bastante dinero?". La respuesta la llevó directa a Spreitenbach, una ciudad suiza a apenas 25 minutos de Zúrich. "De camarera y trabajando en supermercado estoy ganando más que un ingeniero en España. No conozco ningún ingeniero que esté ganando 5.000 euros al mes".

| etiquetas: emigrantes , suiza , trabajo , sueldo , idioma
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
A pesar de esto, Sara reconoce que el ritmo de vida le está pasando factura, ya que llega a casa a las 23:00 y a sale a las 5:00. "Estoy muy cansada", revela

6 horas para cenar, dormir y desayunar… “livin’ the dream”
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Gadfly #2 Gadfly
#1 hasta que reviente
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Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
#1 #2 pero no gana 1000€ al mes.
Jaque mate.
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JackNorte #8 JackNorte
#4 Tampoco creo que en España trabajando 19 horas al dia ganara mil
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alfre2 #3 alfre2
#1 pues igual que un ingeniero
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#9 encurtido
Es una reflexión que he hecho muchas veces. Si todo el proceso de

- Estudiar una ingeniería (años malos viviendo en otra ciudad gastando 300€/mes de los que la mitad eran de la habitación alquilada).
- Comerme la crisis de 2008 justo al terminar la carrera.
- Empleos de findes y vacaciones de los de cobrar 3€/hora.
- Primeros años en consultoría: mileurismo y horas extras a paladas.

Ahora estoy más o menos bien, pero a veces he pensado que hubiera sido mejor simplemente meter cabeza en Suiza según terminé el bachillerato aunque sea de barrendero.
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sotillo #10 sotillo
#9 Ahora te podrías hacer fontanero, ganarás más que un ingeniero y te ahorras el irte a Suiza, y si reniegas de Madrid ganarás menos dinero pero te cunde por tres
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#6 soberao *
A la falta de sueño se le suma la enorme barrera idiomática, que le impide aspirar a puestos más cualificados. "El alemán es el idioma más difícil del mundo, y encima aquí es un dialecto, es suizo alemán. Llevo dos años y no entiendo ni papa", reconoce.

Tampoco le da tiempo estudiar el idioma lo que va a ser un problema cuando termine su contrato y tenga que ponerse a buscar otro sin saber nada del idioma ni lo más básico. Dos años y medio y reconoce que no entiende ni papa,…   » ver todo el comentario
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wata #7 wata
Morirá habiendo ganado más de 1000€.
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#11 mancebador *
#_8
Ya, pero entonces les revientas la entrevista de esta semana de:  media
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astronauta_rimador #5 astronauta_rimador
Por las fotos Spreitenbach tiene pinta de ser un polígono industrial :-x
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menéame