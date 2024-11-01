Sara, joven burgalesa de 22 años, trabaja en un supermercado en Suiza: "no vuelvo a trabajar por 1.000 euros al mes"

Hace más de dos decidió buscarse un futuro mejor lejos de nuestras fronteras. Tras descartar Madrid por los bajos sueldos y el altísimo precio de los alquileres, se hizo una pregunta clave: "¿Cuál es el país más cercano a España en el que se pueda ganar bastante dinero?". La respuesta la llevó directa a Spreitenbach, una ciudad suiza a apenas 25 minutos de Zúrich. "De camarera y trabajando en supermercado estoy ganando más que un ingeniero en España. No conozco ningún ingeniero que esté ganando 5.000 euros al mes".
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6 horas para cenar, dormir y desayunar… “livin’ the dream”
Jaque mate.
- Estudiar una ingeniería (años malos viviendo en otra ciudad gastando 300€/mes de los que la mitad eran de la habitación alquilada).
- Comerme la crisis de 2008 justo al terminar la carrera.
- Empleos de findes y vacaciones de los de cobrar 3€/hora.
- Primeros años en consultoría: mileurismo y horas extras a paladas.
Ahora estoy más o menos bien, pero a veces he pensado que hubiera sido mejor simplemente meter cabeza en Suiza según terminé el bachillerato aunque sea de barrendero.
Tampoco le da tiempo estudiar el idioma lo que va a ser un problema cuando termine su contrato y tenga que ponerse a buscar otro sin saber nada del idioma ni lo más básico. Dos años y medio y reconoce que no entiende ni papa,… » ver todo el comentario
Ya, pero entonces les revientas la entrevista de esta semana de: