Santiago Roncagliolo: "Los peruanos ya somos tan xenófobos como una potencia mundial"

El escritor peruano residente en Barcelona, Santiago Roncagliolo: "A los peruanos debe irnos muy bien, porque ya somos tan xenófobos como una potencia. Estas semanas, el despliegue contra los venezolanos en redes sociales y medios ha sido digno de la Italia de los años treinta. He visto titulares y tuits rabiosos sobre venezolanos que se quejan del Perú. También he leído furiosas diatribas contra venezolanos delincuentes, porque todo el mundo sabe que en el Perú no hay un solo criminal autóctono, solo los importados".