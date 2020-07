Santi ante la China comunista y el 5G

El mundo espera el descubrimiento de la vacuna para evitar el coronavirus, pero, oyendo a Santiago Abascal, imagino que él y los suyos no se vacunarán para evitar "que les controlen con la tecnología 5 G". Con "el chis", que dijo el presidente de la Universidad Católica de Murcia. Ya no te digo nada como la vacuna la descubran los chinos. En ese caso, después de oír a Abascal, supongo que en Vox evitarán vacunarse para que no les inyecten comunismo en vena. Más vale Covid-19 que terminar cantando la Internacional.