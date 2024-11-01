edición general
Santander adelanta sus resultados anuales tras la compra de un gran banco en EEUU por 12.200 millones de dólares

El grupo español cae un 7% en Wall Street tras la compra de Webster Bank; Santander anuncia con un beneficio récord de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más.

