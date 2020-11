Santa Teresa de Cádiz

Teresa Rodríguez le gusta a la derecha no porque su modelo de sociedad se parezca en algo, sino porque el izquierdismo de la gaditana se nutre de todos los clichés que la derecha usa para caricaturizar a la izquierda. Rodríguez no hace política, es militante de un camino catecumenal. Su movimiento político, el trotskismo, no convence, evangeliza; no necesita militantes, sino testigos de Jehová. La gaditana no está en política para transformar la sociedad, sino para llevar razón, por eso el valor principal que vende es la coherencia.