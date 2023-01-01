edición general
Sanos y protegidos por emigrados de la Isla tres de los deportistas cubanos fugados en Asunción

Un quinto deportista se habría fugado en los últimos días, según el activista cubano emigrado en Paraguay Carlos Carrera.

Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
"De acuerdo con cifras oficiales de La Habana, solo en 2023 se fugaron en competencias internacionales cerca de 190 deportistas de alto rendimiento."

El paraíso en la tierra para los rojelios de meneame.
#2 BurraPeideira_ *
#1 Si de Cuba aquí solo hablas tú. Yo creo que tú deberías irte a Haití, el paraíso capitalista. Son tan libres que no tienen ni estado que los oprima y les robe con sus impuestos.
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
#2 a ver, que en mi opinión, noticias de la Ayuso, Israel y Trump puede que haya demasiadas. Un poco de variedad no está de más, no?
Tontolculo #4 Tontolculo *
menéame