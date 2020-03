¿Es sano comer nuestras propias heces?

¿Sería perjudicial para nuestra salud comer excrementos? Según Parul Agarwal, profesor de Hepatología y Gastroentorología de la Universidad de Wisconsin, comer nuestros propios residuos orgánicos, en principio, no tendría que ser nocivo parala salud siempre que estemos sanos y no estén contaminados con sustancias tóxicas. ¿Y si comiéramos los de otra persona? Pues un poco lo mismo. Si la persona está sana, en principio no habría ningún riesgo grave.