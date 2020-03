Sanitarios sin poder trabajar después de que Madrid haya perdido sus pruebas de coronavirus

Varios de estos profesionales que se han sometido a las pruebas denuncian que no saben dónde está su prueba. “Soy enfermera de un centro de salud de Madrid y llevo aislada desde el día 12 de marzo”, señala María en declaraciones a la Cadena SER. Asegura que se sometió al test el 16 del mismo mes. No obstante, denuncia que “no sabemos dónde están las pruebas” y “no nos están diciendo los resultados”. Este caso es idéntico al de Marta, que lleva de baja desde el 12 de marzo. “Mi muestra lleva perdida desde el lunes 16 y no sabemos dónde está”.