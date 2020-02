Sanidad recomienda no viajar a China, Japón, Corea, Irán, Singapur y al norte de Italia por el coronavirus

Por primera vez desde que comenzó la crisis del coronavirus, el Ministerio de Sanidad ha recomendado restringir los viajes. "No hay prohibición, pero a una zona de riesgo, si no es imprescindible no vaya. Es de sentido común". En esta reunión con los consejeros de salud de las comunidades autónomas se ha debatido un nuevo protocolo frente al coronavirus que también amplía la definición de posible caso. Ahora será cualquier persona con síntomas de enfermedad respiratoria que haya estado en los lugares antedichos.