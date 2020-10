Sanidad le quita la plaza de residente a una bióloga con glaucoma

Experta en superar obstáculos se enfrenta a uno nuevo, que ha llegado en forma de carta y con remite del Ministerio de Sanidad. "Se inicia el proceso de pérdida de derechos de su plaza", dice la misiva que ha recibido. ¿La razón? "Hace año y medio que tenía que haber tomado posesión de mi plaza pero no he podido hacerlo, no por mi culpa, sino porque no han querido adaptar el puesto de trabajo a mi discapacidad", explica Carmen. "Y ahora quieren quitarme la plaza. No lo voy a consentir".