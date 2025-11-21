edición general
Sanidad investiga una clínica dental privada después de la muerte de una niña y de que otra haya ingresado en un hospital

Lo confirmaba a la SER fuentes de la Conselleria de Sanidad, "a las 16:52 horas de ayer, 20 de noviembre, ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera una niña de 6 años en parada cardiorrespiratoria. La menor había sido atendida previamente por la mañana en una clínica dental privada que no ha trascendido. La menor fue trasladada al servicio de Urgencias del hospital donde los facultativos intentaronn su reanimación sin éxito. La niña murió.

joffer #2 joffer
Clínica dental privada... Las hay públicas? Quizás si, en alguna cueva.
