Sanidad Francia recomienda no reembolsar los medicamentos homeopáticos (FR)

La Alta Autoridad de Salud (HAS) recomienda no reembolsar más los gránulos homeopáticos, mientras que su efectividad es controvertida. HAS ha enviado a los laboratorios que fabrican medicamentos homeopáticos su proyecto de opinión para informarlos. Después de estudiar 1.200 medicamentos homeopáticos, la Autoridad de Salud considera que estos gránulos ofrecen un "servicio médico insuficiente" . Por lo tanto, solicita que los medicamentos homeopáticos, previamente reembolsados hasta el 30%, ya no sean reembolsados.