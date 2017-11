Sanidad dice que difundió "por error" el cartel que vincula violaciones con que las mujeres consuman alcohol

El cartel que destaca que con el consumo de alcohol en adolescentes "se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas" no se seleccionó para la campaña, señala el departamento que dirige Dolors Montserrat "No forma parte del plan de medios", ha señalado Sanidad tras las críticas que ha recibido en redes sociales o de dirigentes de la oposición