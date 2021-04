Sanidad dará otra oportunidad a quien no se presentó a vacunarse

Una segunda oportunidad para recibir la vacuna frente al coronavirus. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció ayer que cuando concluya la vacunación en cada franja de edad se hará un «barrido» para que aquellas personas que no han acudido a vacunarse tengan una nueva oportunidad. Esta «repesca» va destinada no sólo a las personas que han rechazado la vacuna por miedo a los posibles efectos adversos, también hay gente que no ha acudido por otros motivos, como puede ser una cita ineludible o porque se les ha roto el móvil.