Sanidad: si los casos crecen en próximas semanas será por hacer más test, no por relajación de medidas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que si los casos de coronavirus crecen en las próximas semanas se deberá a la realización de más test diagnósticos, y no a la vuelta al trabajo a partir de este lunes de los trabajadores de servicios no esenciales, una vez ha concluido su permiso retribuido recuperable aprobado por el Gobierno antes de Semana Santa. "Si hay incremento de contagios, que esperamos no se produzca, habrá que ponerlo en contexto en relación a la mayor capacidad de testeo", ha asegurado Illa.