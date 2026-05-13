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Sanidad baja el copago farmacéutico a las personas en activo con rentas de 18.000 a 60.000 euros anuales

Sanidad baja el copago farmacéutico a las personas en activo con rentas de 18.000 a 60.000 euros anuales

El decreto ley hace más progresiva la aportación en la compra de medicamentos con receta y extiende los topes mensuales de los pensionistas a las rentas más bajas

| etiquetas: decreto ley , españa , copago
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4 comentarios
9 2 9 K 5 politica
josde #3 josde
Ya fue pubilcada ayer con todo los copagos completos: www.meneame.net/story/gobierno-reforma-copagos-fija-maximos-mensuales-
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ur_quan_master #1 ur_quan_master
Putos rojos de mierda. :shit:
1 K 27
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Creo que deberían añadirse más tramos. Entre ingresar 18.000€ (1500€/mes) o ingresar 60.000€ (5000€/mes) hay bastante diferencia.

Por comparar, en el IRPF en esos rangos hay cuatro tramos.
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johel #2 johel *
A ver si viene el ppox y pone la excencion del 10% a partir de 100k para cuando me toque el euromillon, que estos putos rojos que le doblan la mano al posoe ponen las rebajas para los que menos tienen y yo no quiero ser de los que menos tienen.
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