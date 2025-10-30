Sanidad alerta por la venta de preservativos falsificados en Salamanca: las claves para identificarlos y evitar riesgos

La AEMPS ha detectado la venta de preservativos Durex falsificados en un comercio de Salamanca. Sanidad pide extremar la precaución y ofrece las claves para reconocer los productos afectados y evitar riesgos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha lanzado una alerta sanitaria tras detectar la venta de preservativos falsificados de la marca Durex en un establecimiento de Salamanca. Los productos, que “imitan” los modelos Mutual Climax y Pleasuremax, se comercializan con el número de lote 0010471127.................