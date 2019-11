Sandzak (Serbia) revive su viejo sueño de autonomía [EN]

Políticos de la principalmente bosniaca región de Sandzak, que se extiende por el sudeste de Serbia y Montenegro, han revivido una iniciativa para buscar la autonomía or un "estatus especial" para su área en una reunión en Novi Pazar el 26 de octubre. [...] Maja Bjelos, analista política del Centro de Política de Seguridad de Belgrado, manifestó a BIRN que esas demandas no son nuevas. "Siempre hubieron demandas de autonomía en Sandzak. No vemos nada nuevo ahora, y Belgrado aún se opone. La cuestión es por qué la buscan de nuevo ahora", dijo.