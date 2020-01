Muchas personas a las que quiero, y me quieren, me han desaconsejado publicar este libro. Un libro escrito en presente, día a día, y por orden cronológico. He querido dejar testimonio de las experiencias, reflexiones, pensamientos, sueños y pesadillas que tuve durante 645 días y noches en prisión. Relacionada: www.meneame.net/story/udef-detiene-expresidente-barca-sandro-rosell-bl