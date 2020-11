Sancionan a un hospital que no informó al juez del maltrato a una asesinada

La víctima, Yúlia S., de 36 años, acudió en junio de 2019 a este centro público por una fractura de costilla, causada por una posible agresión doméstica, cuyo informe no llegó al juzgado aunque, según sus abogadas, el hospital debía enviarlo incluso en el caso de que la mujer no haya presentado una denuncia. "Se cometió el error de no enviar el parte médico de lesiones al juzgado". Meses después de la visita al hospital, el 2 de diciembre, Yúlia fue asesinada con un arma blanca por su pareja, que se entregó a la Policía horas más tarde.