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Sanción y CENSURA a periodistas en la Unión Europea: entrevista a @hussedogru

Sanción y CENSURA a periodistas en la Unión Europea: entrevista a @hussedogru  

En esta entrevista, Irene Zugasti analiza la realidad de @hussedogru, el periodista alemán fundador de red.media, que ha sido sentenciado a la "muerte civil" por la Unión Europea. Sin juicio, sin derecho a defensa y sin pruebas judiciales, Hüseyin ha pasado de informar sobre las protestas contra el genocidio en Gaza en Alemania y la deriva belicista de la OTAN a ver sus cuentas bloqueadas y su vida profesional aniquilada.

| etiquetas: ue , censura , periodista , otan , palestina , genocidio
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3 comentarios
5 2 2 K 67 actualidad
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin *
Si fuera un opositor en Rusia, en lugar de censurarle ya habría comprobado la ley de la gravedead desde el tejado de una Paneika o la picadora de carne en el Donbás.

Cuánto daño nos hacen los mercenarios de Putin a la izquierda.
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cocolisto #1 cocolisto
Te he votado positivo para ha salido un poco antes:
www.meneame.net/story/entrevista-huseyin-dogru-sancion-censura-periodi
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Pertinax #3 Pertinax
#0 Es dupe.
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menéame