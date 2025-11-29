·
¿Es el sanchismo la única alternativa a la derecha?
La idea de que Pedro Sánchez es el baluarte que contiene el avance de la extrema derecha es una de esas teorías que sobrevive más por repetición que por escrutinio.
sanchismo
vox
corrupcion
#2
MisterReview.
La alternativa a la derecha son los hijos de puta de pp y vox.
#5
Andreham
Pero cómo va a ser la alternativa a la derecha más derecha.
Lo de llamarlo "sanchismo" es una gilipollez para gente que va con lo justito, btw. Al nivel de "woke".
#10
Torrezzno
#5
woke lo usa la propia izquierda. Es ahora jacobinlat de vox?
jacobinlat.com/2025/11/la-izquierda-esta-saliendo-de-la-edad-oscura-ne
Del artículo:
"Precisamente debido a la obvia futilidad de la política de identidad y su agresiva variante «woke», una sección creciente de socialistas está empezando a entender que toda la cultura interseccional es un callejón sin salida político, al menos para los objetivos que los progresistas han tenido tradicionalmente."
#4
johel
¿Alternativa a la derecha radical? Si, es el unico partido de derecha moderada que queda en españa.
Todos los demas partidos de derechas nacionales e incluso los autonomicos se estan escorando hacia extremos que harian llorar a los que vivieron las guerras mundiales.
Si eres un votante de derechas moderado y no quieres al posoe como partido de derechas moderado estas jodido, no tienes a quien votar.
#6
XtrMnIO
Cualquier cosa es mejor para España que PP y VOX, un ejemplo es el estado deplorable en el que se encuentran las CCAA que han secuestrado, no me quiero ni imaginar si pillan al país entero, seriamos el felpudo de los gringos.
#11
Txikitos13
Tiene gracia la pregunta porque el psoe no es de izquierdas
#3
Scutarius
¿Qué es el sanchismo?
#7
Supercinexin
#3
Un facha llorando y otro lo mismo.
#16
MisterReview.
#15
Fap, fap, fap
#14
MisterReview.
#13
Ya lo hago, y mucho, utilizando vuestras lágrimas de facha como lubricante para pajearme.
#15
dclunedo
#14
Esa es la diferencia yo me alegro de que tu tengas tu opinión, sea cual sea. Tu te regodeas en tu sectarismo. Sigue pajeandote a gusto......
#8
Supercinexin
"Sanchismo", "podemitas", .... los perrodistas de la Derecha siempre inventándose apodos y nombrecitos. Pero tú no les llames fascistas, que se cogen una depresión. Fascistas son la izquierda, que quiere prohibir mucho. Ellos son liberales.
#1
Macnulti_reencarnado
De perogrullo.
#9
dclunedo
Que viene la derechaaaa........ dejémonos sodomizar por un perro guapo y sus puteros para evitarlo.....
#12
MisterReview.
#9
Anotop at, Mazón, la mata viejos, el cánceres andaluz.... sí, prefiero un millón de veces al perro y sus puteros.
#13
dclunedo
#12
Pues nada, disfruta
