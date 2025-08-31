edición general
Sánchez tiene en España una brecha de rechazo del 47,6%, tres veces y media superior a la de Trump en Estados Unidos

Un 72 % de los españoles desaprueba su gestión, mientras que solo un 24,3 % la respalda, según la encuesta de SocioMétrica. Ya son el 70% los que quieren que dimita y el 80% de ellos reclama elecciones inmediatas. Pedro Sánchez es el líder político peor valorado por los votantes de su propio partido.

Mandrago
Sobre la “brecha de rechazo” de Pedro Sánchez publicada en El Español

El artículo de El Español afirma que Pedro Sánchez tiene una “brecha de rechazo” del 47,6%, tres veces y media superior a la de Donald Trump en EE.UU. Este dato proviene de una encuesta de SocioMétrica, publicada el 31 de agosto de 2025. Según dicha encuesta:

El 71,9% de los españoles desaprueba su gestión.

Solo el 24,3% la respalda.

El 70% quiere que dimita, y el 80% de ellos pide elecciones inmediatas.

¿Qué tan fiable es este dato?
