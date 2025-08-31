Sánchez tiene en España una brecha de rechazo del 47,6%, tres veces y media superior a la de Trump en Estados Unidos

Un 72 % de los españoles desaprueba su gestión, mientras que solo un 24,3 % la respalda, según la encuesta de SocioMétrica. Ya son el 70% los que quieren que dimita y el 80% de ellos reclama elecciones inmediatas. Pedro Sánchez es el líder político peor valorado por los votantes de su propio partido.
