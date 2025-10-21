edición general
Sánchez se suma al documento de apoyo a Zelenski tras quedarse fuera del grupo de países que lidera el comunicado

Entre los firmantes iniciales figuran Merz, Macron, Meloni o Starmer, además de Von der Leyen y Costa. "Estamos todos unidos en nuestro deseo de una paz justa y duradera", señala el texto

powernergia #1 powernergia
El Mundo arañando en una "no noticia".
#8 brandao *
#1 como en #2, menuda capacidad para lanzar un chorro de palabras juntas y no decir nada. A ver si encuentran kaleborrokas en esas reuniones los de el InMundo "según fuentes de toda solvencia" (lit.)
#5 Leon_Bocanegra
El otro día dijo don Federico que Sánchez estaba convirtiendo a España en una apestada internacional. En el mismo momento en que lo escuché, sabía que ese iba a ser el nuevo caballo de batalla de la derechusma. Aquí tenemos ya a @Somozano antes @Maragatol , antes @Maragato dándole a la matraca.
Que cansinos son estos vende bragas de mercadillo.
#9 Somozano *
#5 Yo solo escucho a Fede en la crónica rosa
Solo tengo cuentas una semana antes que me banean por cualquier gilipollez y tardo meses en volver y aún así soy un MITO en esta cueva de rojos
Guapo
#10 rekus
#5 Bien, no soy el único que se ha dado cuenta de la trama Maragato/Maragatol/Somozano.

Su pelea con la gramática es única e inconfundible.
#2 Somozano *
Es que es un gran líder internacional
Coño si no hacen otra cosa que escupirle a la cara (versión diplomacia internacional)
Si el grupo de poder en la UE está compuesto por Francia, Alemania, Italia y... Polonia (38 millones de habitantes contra 50 de España)
Del tema del catalán en la UE ya no saben cómo decirle que lo deje sin tirarle algo a la cabeza
Están como todos
Hasta los cojones del personaje
Del vendedor de coches usados. Que la primera te la cuela
La segunda si eres una mujer…   » ver todo el comentario
#4 Khanbaliq
#2 Madre mia, has dejado la medicación.
#7 luckyy
Qué asco de medio
#3 Khanbaliq
TODO MAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#6 ContracomunistaCaudillo
Dónde está la noticia? Nadie quiere juntarse con el Perro Sánchez.
