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Sánchez, sobre la crisis del hantavirus: “El mundo no necesita más egoísmo, ni más miedo. Necesita países solidarios”

Sánchez, sobre la crisis del hantavirus: “El mundo no necesita más egoísmo, ni más miedo. Necesita países solidarios”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes en Moncloa, sobre la crisis del hantavirus, que “este mundo no necesita más egoísmo, ni más miedo. Lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente”. “España, es una sociedad comprometida con la salud global, con el derecho internacional y con el multilateralismo”, ha dicho en su comparecencia en rueda de prensa junto con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, que estuvo varios días en Tenerife siguiendo el desembarco de los pasajeros.

| etiquetas: sánchez , hantavirus , crisis , oms
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 laruladelnorte
“Se ha repatriado a más de 120 personas de distintas nacionalidades, mediante 10 vuelos especiales. [El dispositivo] se ha saldado con cero incidentes”, ha resumido el presidente sobre una operación que se ha llevado a cabo con “rigor científico”, “transparencia absoluta”, “coordinación institucional y cooperación internacional”.

Y eso le ha jodido a más de uno... ¬¬
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Claro que les ha jodido, concretamente a quienes consideran a Marruecos como el modelo a seguir.
3 K 56
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 #4 las barrabasadas que he llegado a leer me hacen pensar que vivo a diario rodeado de psicopatas
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Andreham #7 Andreham
A ver, está claro que el PP en oposición tiene que ser mezquindad pura, maldad galopante, no pegan tiros porque el resto de Europa (aún) levantaría una ceja.

Pero tampoco hay que pensar que el PSOE es mejor por simplemente "no cagarla". Eso es poner el listón bajísimo.
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#9 fingulod
#7 Es que es mejor sólo por no cagarla. Es indiscutible.

Otra cosa es decir que sea bueno.. eso sí es poner el listón bajo. Pero es claramente mejor
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#12 Leon_Bocanegra
#7 si uno la caga y el otro no, hay uno mejor que otro.
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#3 Leon_Bocanegra
Y esta es la única diferencia entre PSOE y el resto de derechas españolas y europeas. La solidaridad y la empatía, dos términos que la gentuza del PP y los asquerosos de Vox desconocen totalmente.
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#8 capitan.meneito
#3 tampoco te vengas tan arriba, que estás hablando de PSOE
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#11 Leon_Bocanegra
#8 se perfectamente de quién estoy hablando
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#13 j-light
#11 Sabes que PSOE también miente y usa estrategias de comunicación (o marketing, o...) para sus fines políticos, ¿no?

Quiero decir, que el mensaje es bonito y cala, sé que es cierto lo que dice y deseo que sea verdad, y que mucha gente en este país piensa así, es generosa y sincera en sus emociones.

Pero PDR es un político.
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#16 Leon_Bocanegra
#13 si, lo sé. Por eso no les votaría ni con tu DNI. Pero las diferencias entre el PSOE y la chusma del PP y vox son precisamente cosas como las de este envío
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eaglesight1 #15 eaglesight1
Parece que está picando la noticia a determinados usuarios que no comparten la idea de que ser solidario y empático siempre sale a cuenta. Seguimos para bingo.
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mariKarmo #2 mariKarmo
Pues sí, la verdad...
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#5 username
Es que se lo ponen a huevo al perro.

A este paso lo hace el PP y la ultraderecha hacen premio nobel de la paz y de economía al Sánchez
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hazardum #10 hazardum *
La absurdez de que el PP y Vox tengan que estar en contra de Pedro Sánchez haga lo que haga, aunque salvara a cien abuelitas y cien cachorros, es tan lamentable, que dan asco esos partidos.

Les da igual todo, el pais, sus ciudadanos, todo, solo quieren entrar en el poder para poder robar dinero publico, dar dinero a sus amigotes, y seguir con sus corruptelas y tapar las anteriores. No son partidos políticos leales a la nacion ni a sus ciudadanos, simplemente son organizaciones mafiosas.
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FunFrock #14 FunFrock
Leonard Nimoy en el episodio del Monorail
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menéame