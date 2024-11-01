Sánchez, sobre la crisis del hantavirus: “El mundo no necesita más egoísmo, ni más miedo. Necesita países solidarios”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes en Moncloa, sobre la crisis del hantavirus, que “este mundo no necesita más egoísmo, ni más miedo. Lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente”. “España, es una sociedad comprometida con la salud global, con el derecho internacional y con el multilateralismo”, ha dicho en su comparecencia en rueda de prensa junto con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, que estuvo varios días en Tenerife siguiendo el desembarco de los pasajeros.