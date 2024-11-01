Sánchez, sobre la crisis del hantavirus: “El mundo no necesita más egoísmo, ni más miedo. Necesita países solidarios”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes en Moncloa, sobre la crisis del hantavirus, que “este mundo no necesita más egoísmo, ni más miedo. Lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente”. “España, es una sociedad comprometida con la salud global, con el derecho internacional y con el multilateralismo”, ha dicho en su comparecencia en rueda de prensa junto con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, que estuvo varios días en Tenerife siguiendo el desembarco de los pasajeros.
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Y eso le ha jodido a más de uno...
Pero tampoco hay que pensar que el PSOE es mejor por simplemente "no cagarla". Eso es poner el listón bajísimo.
Otra cosa es decir que sea bueno.. eso sí es poner el listón bajo. Pero es claramente mejor
Quiero decir, que el mensaje es bonito y cala, sé que es cierto lo que dice y deseo que sea verdad, y que mucha gente en este país piensa así, es generosa y sincera en sus emociones.
Pero PDR es un político.
A este paso lo hace el PP y la ultraderecha hacen premio nobel de la paz y de economía al Sánchez
Les da igual todo, el pais, sus ciudadanos, todo, solo quieren entrar en el poder para poder robar dinero publico, dar dinero a sus amigotes, y seguir con sus corruptelas y tapar las anteriores. No son partidos políticos leales a la nacion ni a sus ciudadanos, simplemente son organizaciones mafiosas.