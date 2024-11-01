Sanchez refuerza con 180 millones a Senegal pese al endurecimiento penal contra los homosexuales

El mismo Ejecutivo que hace bandera de la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación ha optado por mirar hacia otro lado y recibir al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en pleno endurecimiento de la legislación contra los homosexuales en su país.
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Que no cuela.
"Desde el departamento que dirige Albares aseguran en un comunicado que este nuevo marco de cooperación se venía negociando desde 2024 y que contempla un refuerzo de la ayuda española en ámbitos como la agricultura, el agua, el saneamiento, la educación o la formación profesional."
lo de quedarse solo con el titular es algo bastante de gente con poca comprensión lectora.