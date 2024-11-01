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Sanchez refuerza con 180 millones a Senegal pese al endurecimiento penal contra los homosexuales

El mismo Ejecutivo que hace bandera de la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación ha optado por mirar hacia otro lado y recibir al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en pleno endurecimiento de la legislación contra los homosexuales en su país.

| etiquetas: sánchez , millones , senegal
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6 comentarios
4 1 10 K -59 actualidad
nemesisreptante #1 nemesisreptante
Cuando ves al ABC ponerse del lado de los derechos de los homosexuales es que algo apesta…
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#2 turuleto
#1 sí, sí, matad al mensajero en MNM.
Que no cuela.
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obmultimedia #4 obmultimedia *
#1 #3
"Desde el departamento que dirige Albares aseguran en un comunicado que este nuevo marco de cooperación se venía negociando desde 2024 y que contempla un refuerzo de la ayuda española en ámbitos como la agricultura, el agua, el saneamiento, la educación o la formación profesional."

lo de quedarse solo con el titular es algo bastante de gente con poca comprensión lectora.
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Gry #5 Gry
#1 No encontrarían otra cosa criticable del acuerdo. xD
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
El ABC se ha vuelto woke ?
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#6 Leon_Bocanegra
Esto estaba ya previsto desde 2024.
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