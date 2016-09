Sánchez: "Rajoy no pide el escaño a Barberá al ser parte del puzzle de la financiación del PP"

13 meneos 18 clics

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

usuarios: 10 anónimos: 3 negativos: 4 compartir:

actualidad karma: 44

Ha vuelto a insistir tanto a Ciudadanos como a Podemos que el "fin de sus vetos cruzados" supondrá "el inicio de la regeneración democrática de este país". Rivera: "Rajoy no tiene autoridad, perdió su oportunidad de oro con Rita Barberá". Rajoy dijo este viernes que Barberá "ya no es militante del PP" y que no tiene "ninguna autoridad" para pedirle que renuncie a su escaño en el Senado.