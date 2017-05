Sánchez plantea que Podemos no es el "enemigo" del PSOE pero critica el estilo de Iglesias

Pedro Sánchez, considera que Podemos y sus votantes no son los "enemigos" de su partido, y afirma que las relaciones entre socialistas y morados no deben basarse "en el desprecio y el aniquilamiento mutuo". Asegura no ser un "nostálgico del bipartidismo" y dice que el objetivo fundamental es "desalojar cuanto antes al PP del Gobierno de España". Pero critica a la actual dirección del partido morado, que "parece perseguir más su propio protagonismo que un genuino deseo de búsqueda de alianzas".