Sánchez y la obsolescencia

Pedro Sánchez acaba de sacar una nueva versión de sí mismo, lo cual ya no es noticia. El presidente, como las aplicaciones móviles, no deja de actualizarse sin importarle que al usuario del sanchismo no le dé ya la memoria para tanto cambio. Hemos visto versiones en beta de Pedro Sánchez cantando la Internacional o denunciando en prime time las maniobras de los poderes económicos. Hemos visto también versiones de Sánchez tranquilizando a la CEOE en secreto y explicando en público lo perjudicial que es eso de pactar gobiernos de izquierdas.