Sánchez no puede evitar preguntarse, en plena cumbre europea, “qué haría Rajoy ahora” para conseguir el rescate

Según fuentes cercanas a la psique del presidente, el pensamiento recurrente de Mariano Rajoy es cada vez más frecuente en las cavilaciones del actual presidente español, a quien le está costando mucho llevar adelante las negociaciones con el resto de países europeos, especialmente con los del norte. “Estás nervioso, por eso piensas en Rajoy y te preguntas cómo coño consiguió él el rescate, pero él no sabría hacer nada de esto, es completamente irracional pensar en él… olvídalo. No eres él. No hablas como él. Céntrate en este tema"