Sánchez no descarta una moción de censura contra Rajoy siempre que sea "consensuada"  

El PSOE no descarta realizar una moción de censura contra el gobierno. Pedro Sánchez ha asegurado que, en caso de celebrarse, no será improvisada como a la presentada por el líder de Podemos Pablo Iglesias, que no obtuvo el apoyo necesario. También ha recordado que el año pasado aspiró a ser investido presidente del Gobierno y no logró los votos necesarios porque Podemos no le apoyó afirmando "no quiero mirar al pasado, hay que aprender de los errores y mirar al futuro".